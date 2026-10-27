Il focus sull'attaccante francese per il rendimento che sta avendo nell'ultimo periodo in assenza di Lautaro Martinez
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Marcus Thuram è decisamente l'uomo in più dell'Inter nell'ultimo periodo. Senza Lautaro Martinez, fermo ai box da qualche settimana, è il francese a trascinare l'attacco nerazzurro e anche la squadra in generale. E' accaduto anche contro la Fiorentina, gara in cui ha ispirato la rimonta, finalizzata dal 90' in avanti. Questo il focus di Sport Mediaset:
"L'Inter ha un nuovo Toro, Marcus Thuram, che ha lo stesso effetto di una scarica d'adrenalina su San Siro. In questa Inter senza capitano l'elettricità la mette Thuram, esultando da Toro come aveva già fatto nell'aprile del 2024. Stavolta è diverso: per la prima volta sembra vestire anche i panni da leader".
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