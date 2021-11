Sneijder lascia il corso di allenatore: “Ecco perché. È una sciocchezza dire…”

Dagli studi di RTL 7, l'ex centrocampista nerazzurro annuncia la decisione di lasciare, almeno per il momento, il corso di allenatore

"Capisco che devi imparare qualcosa, non sono un allenatore. Si dice che come ex calciatori non abbiamo esperienza, è una sciocchezza. Ho incontrato molti allenatori e acquisito esperienza. Ho imparato molto su cosa fare e cosa non fare. Mi sono chiesto che tipo di allenatore sarei. Sono molto più un manager che un allenatore sul campo. Devo imparare cose che non mi si addicono molto. Ecco perché ho chiesto se c'era un altro modo. So anche che ora non sono un allenatore, voglio diventarlo. Ma nel modo in cui penso che mi si addica e cioè, con tutto il rispetto, non tra i dilettanti, ma a livelli più alti. Vedrò come andrò in futuro, non lo so".