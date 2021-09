Brozovic, statistica quasi da record: solo Sneijder meglio di lui in Champions

Incredibile numero di passaggi effettuati per il centrocampista croato, tra i migliori in campo dell'Inter con il Real Madrid

Numeri pazzeschi per Marcelo Brozovic durante Inter-Real Madrid. Come riportato dall’account Instagram dei nerazzurri, il croato ha toccato 123 palloni in tutta la partita. Soltanto Wesley Sneijder nel 2010, tra i giocatori dell’Inter, era riuscito a toccarne di più in una gara di Champions League da quando Opta raccoglie i dati ovvero dalla stagione 2004-2005. A conferma della grande prova disputata dal croato ieri a San Siro nell'esordio in Champions League.