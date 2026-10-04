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Ospite al Festival dello Sport di Trento, Wesley Sneijder (LEGGI QUI L'INTERVENTO COMPLETO) ha parlato anche di Josè Mourinho e del rapporto speciale con lui:

"Devo essere onesto: ero triste dopo aver visto la serie Netflix su Mourinho e spiego il perché. Mi sentivo speciale nell'aver lavorato con Mourinho, conosco tutti i segreti del suo lavoro. Ora tutto il mondo li conosce. Avevo un legame speciale con lui. Lui era davvero lo Special One. Ricordo quando Maicon prese il rosso e due giornate di squalifica. Tutti gli altri allenatori avrebbero criticato Maicon, lui disse 'ok Maic, vai pure in Brasile e torna tra due settimane'. Quando è tornato, non poteva più deludere Mourinho. Questa è una cosa mentale che funziona. Ora è ancora al Real Madrdi 16 anni dopo, resta speciale anche se ora è più difficile, c'è molta pressione su di lui ma gli auguro il meglio"

Mondiale e Pallone d'Oro sfiorati

"Potevamo vincere quella finale con la Spagna, il dito di Casillas ci ha impedito di vincere. Abbiamo perso, questo è il calcio. Pallone D'Oro? Non lo dico più: non me ne frega niente, ho vinto la Champions con l'Inter. Non me ne frega proprio, è la prima volta che vedo la classifica del Pallone D'Oro"