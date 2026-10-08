L'ex centrocampista olandese dell'Inter ricorda con orgoglio le sue capacità balistiche
VIDEO FCIN1908 / Sneijder: “Inter, se batti Napoli e Real messaggio a tutti. Ausilio e Chivu..."
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Wesley Sneijder, ex centrocampista olandese dell'Inter, dal Festival dello Sport ha partecipato a un gioco organizzato da La Gazzetta dello Sport sui migliori tiratori di calci di punizione: "Meglio io o Dybala? Io. Io o Del Piero? Simili, ma scelgo ancora me. Io o Totti? Io. Io o Beckham? Io. Io o Pirlo? Io. Io o Roberto Carlos? Io. Io o Mihajlovic? Io. Io o Juninho? Juninho. Juninho o Messi? Juninho".
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