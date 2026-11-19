Wesley Sneijder ha costruito la sua formazione ideale di tutti i tempi: ecco tutte le sue scelte, una per una.
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LA FORMAZIONE IDEALE DI SNEIJDER
Wesley Sneijder ha scelto la sua formazione ideale di tutti i tempi. L'ex centrocampista dell'Inter, in un video realizzato dal Team Liquid per EA SPORTS FCqualche tempo fa, ha indicato gli undici calciatori che vorrebbe nella sua squadra dei sogni, schierata con il 4-3-3.
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Una formazione piena di leggende, con tre giocatori che hanno vestito la maglia dell'Inter nell'anno dello storico Triplete.
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