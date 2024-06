Tra 2 settimane la Svizzera - con Yann Sommer tra i pali - sfiderà nella prima partita del girone l'Ungheria agli Europei in Germania. Il 35enne sta disputando la sua quinta fase finale dopo i tornei del 2016 e 2021 (EURO) e del 2018 e 2022 (Coppa del Mondo). A ciò si aggiunge l'esperienza ai Mondiali del 2014 in Brasile, quando il nerazzurro partì dietro a Diego Benaglio e Roman Bürki. "Voglio dare alla squadra molta tranquillità a partire dalla difesa in modo che possano costruire bene il gioco. La competizione è importante e aiuta tutti ad andare avanti", dice lo svizzero ai microfoni di SRF.

"Io, Kobel e tutta la squadra. Alla fine, è fondamentale avere un buon clima durante l’allenamento. Abbiamo questo e una qualità molto elevata. Niente di tutto questo era diverso per me quando ero ancora il numero 2. I Mondiali? Al momento non lo so, ma sono aperto a tutto. Perché in questo momento il mio pensiero è solo a questo torneo. L'età? Io mi sento molto bene, il mio corpo sta bene e mi piace ancora molto il calcio".