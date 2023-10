Italia, idea Bonaventura incursore. C’è anche la carta Frattesi alla Perrotta per Spalletti

"Rispetto al passato recente, qualcosa sta cambiando. Non mancano all’Italia i potenziali interpreti del ruolo. Nelle prime due uscite il c.t. ha affidato il compito a Tonali, in realtà tuttocampista che deve solo ritrovare l’autorevolezza del Milan, e poi a Frattesi, che per inserimenti, fisico e atteggiamento è il più vicino al Perrotta esaltato proprio da Spalletti nella Roma, “falso trequartista” che sventrava le difese. Ci sarebbe anche Pessina, che però nel Monza sta arretrando verso la mediana di regia, e comunque non sembra al centro dei pensieri di Spalletti che l’ha lasciato a casa", aggiunge Gazzetta.