Il club nerazzurro si unisce al cordoglio del tecnico bianconero per la scomparsa della madre

Eva A. Provenzano
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E'morta a 93 anni Ilva Spalletti, mamma di Luciano Spalletti. Attorno al tecnico si è stretto il club bianconero con un post: "La Juventus si stringe attorno a mister Spalletti e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma, Ilva".

spalletti conferenza stampa champions

Getty Images

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Al cordoglio della Juve, la squadra guidata attualmente dall'ex ct, si è aggiunto anche quello dell'Inter che Spalletti ha allenato dal 2017 al 2019. Con un tweet il club nerazzurro scrive: "Il Presidente Giuseppe Marotta e tutta FC Internazionale Milano esprimono il proprio cordoglio e si stringono a Luciano Spalletti e alla famiglia per la scomparsa della mamma Ilva".

Anche il Napoli, il club con il quale Spalletti ha vinto di recente lo Scudetto, ha dedicato un post alla scomparsa della signora Ilva: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a mister Luciano Spalletti in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della cara mamma Ilva".

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