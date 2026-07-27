E'morta a 93 anni Ilva Spalletti, mamma di Luciano Spalletti. Attorno al tecnico si è stretto il club bianconero con un post: "La Juventus si stringe attorno a mister Spalletti e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma, Ilva".

La Juventus si stringe attorno a mister Spalletti e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma, Ilva. — JuventusFC (@juventusfc) July 27, 2026

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Il Presidente Giuseppe Marotta e tutta FC Internazionale Milano esprimono il proprio cordoglio e si stringono a Luciano Spalletti e alla famiglia per la scomparsa della mamma Ilva — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 27, 2026

Al cordoglio della Juve, la squadra guidata attualmente dall'ex ct, si è aggiunto anche quello dell'Inter che Spalletti ha allenato dal 2017 al 2019. Con un tweet il club nerazzurro scrive: "Il Presidente Giuseppe Marotta e tutta FC Internazionale Milano esprimono il proprio cordoglio e si stringono a Luciano Spalletti e alla famiglia per la scomparsa della mamma Ilva".

Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a mister Luciano Spalletti in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della cara mamma Ilva. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 27, 2026

Anche il Napoli, il club con il quale Spalletti ha vinto di recente lo Scudetto, ha dedicato un post alla scomparsa della signora Ilva: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a mister Luciano Spalletti in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della cara mamma Ilva".