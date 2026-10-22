Luciano Spalletti parla subito dopo Giovanni Carnevali prima del match di Europa League di oggi della Juventus. Queste le dichiarazioni dell'allenatore a Sky: “Ogni giorno si parla in una squadra e in uno spogliatoio, in allenamento, i rapporti. Ci si incontra spesso, ci si scontra spesso, a volte ci si picchia addosso. Poi la sera si fa pulito. Se ti porti dietro quello che accumuli il giorno prima, poi le cose si raddoppiano e diventa difficile gestirle tutte. Cerchiamo e speriamo di aver fatto un po’ di pulito e poi ci si mette in campo per questa partita. Mi aspetto una reazione in base a quello che è venuto fuori anche dopo il dialogo con loro, hanno detto cose e molte di queste mi sono piaciute. Si prendono da esempio e si cerca di metterle in pratica.

Moduli? Il campo racconta sempre la verità su comportamenti e indicazioni. Dobbiamo stare attenti alle caratteristiche e alle qualità dei giocatori, dobbiamo metterli in campo per quelle. Nessuno è così folle da mettere Zhegrova terzino destro, li si mette affinché ci sia un sistema che combacia con la qualità dei giocatori in campo.

Vanno prese delle decisioni di squadra: a che livello di pressa, quando si va ad affrontare un giocatore e quanto, così come altre scelte. Son tutti temi che vanno esplorati durante gli allenamenti, per non andare in campo senza criterio. Ci sono giocatori più disponibili al sacrificio e giocatori più imprevedibili: bisogna trovare equilibrio e poi viene fuori una squadra di livello più alto o più basso. La fiducia fa la differenza, perché la maglia pesa e la gente non è contenta. Ci siamo anche autofischiati dentro lo spogliatoio: non siamo contenti e le difficoltà ti mettono il dubbio su che giocatore diventi quando arrivano. Oggi andremo a vedere.

Se la panchina scotta come ha detto Carnevali? Ma è la verità. La panchina scotta dopo una settimana, voi più ne fate saltare e più avete modo di saltare. Tutti voi attorno, ma per quanto mi riguarda nessun problema. Quelli contro sono molti più di quelli a favore ma è sempre stato così per me. Non chiedetemi di lasciare, io voglio sempre ricominciare. State attenti a questo se no trovate pane per i dentini”.