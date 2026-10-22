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L'AD e DG della Juventus, Giovanni Carnevali, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima di Juventus-Rennes:

"La cosa importante è dare continuità, abbiamo alternato partite buone ad altre negative, dobbiamo cercare di tornare a buoni livelli con la massima concentrazione e quello che si può fare per avere continuità come fatto in Europa League"

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Bremer post Juve-Lazio

"Dobbiamo cercare di ricostruire: in questi anni ci sono stati errori sportivi ed economici, in estate il SA e il FFP ci ha bloccato. Dobbiamo ricostruire, dare continuità e non cambiare sempre altrimenti si riparte da zero. Sono qui da 4 mesi, cerco di portare avanti le mie idee, non è giusto cambiare nei momenti di difficoltà. La maglia della Juve pesa, soprattutto per i giovani, dobbiamo dare gioia ai tifosi ma ci vuole tempo"

La panchina della Juve è scomoda?

"Spalletti è sempre il solito, sa che deve lavorare, la panchina scotta ma fa parte di essere una società come la Juve. Le voci non ci toccano più di tanto, ci sono criticità ma il mister ci sta lavorando, la continuità è la cosa più importante e in questi anni è mancata, sotto il lato sportivo ed economico, il Fair Play Finanziario è un problema grande e ci dobbiamo convivere"

Con Massara e gli altri dirigenti

"Rapporto straordinario anche con Ottolini, guardo anche gli allenamenti e questo mi dà gioia. Bremer? Abbiamo parlato con lui, le sue dichiarazioni non vanno bene, lui ha parlato con la squadra e hanno chiarito. E' normale supportare Spalletti"