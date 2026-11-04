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Diverse curiosità su Djed Spence, in costante crescita con la maglia dell’Inter. Segnali importanti nel derby, ancora di più ieri contro il Feyenoord: ne parla l’edizione online di Repubblica. E due in particolare sono molto interessanti.

Il conto aperto con Antonio Conte

“Al Tottenham il rapporto con Conte non è mai decollato. Nel 2022 l'allenatore ha presentato il terzino come un acquisto della società, non richiesto da lui. “Mi hanno distrutto un po' la fiducia”, ha raccontato il giocatore, che ha lamentato anche la mancanza di dialogo con il tecnico. Dopo anni di prestiti e difficoltà, la vittoria di Rotterdam ha il sapore di una rivincita”, spiega Repubblica.

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L’idolo di Spence

“Il suo idolo nella storia dell'Inter è Ronaldo, il Fenomeno. E il calcio non è stato il suo unico sport: da ragazzo ha praticato anche il taekwondo. Ma è col pallone che ha sempre dimostrato il maggior talento: nel marzo 2022, quando giocava nel Nottingham Forest, ha conquistato nello stesso mese tre premi della Championship, la seconda serie inglese: miglior giocatore, miglior giovane e autore del gol più bello, segnato al Queens Park Rangers”, si legge.