L'unico giocatore dell'Inghilterra che gioca in Serie A ed è stato convocato da Tuchel per le prossime gare della Nations League è Chalobah, del Como. Nella lista pubblicata dalla Federazione inglese non ci sono i tre giocatori dell'Inter di nazionalità inglese.

Non c'è John Stones che si è fatto male e avrà bisogno della pausa di settembre-ottobre per recuperare e mettersi a disposizione di Chivu. Non c'è Curtis Jones che sta cominciando in questo momento ad entrare nei meccanismi nerazzurri (ed è in lizza per un posto da titolare nella gara contro la Roma, o lui o Sucic).

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Tra i convocati di Tuchel non c'è ovviamente neanche Spence che causa 'riatletizzazione' non si è ancora visto in maglia nerazzurra, salterà anche la trasferta nella capitale e dovrebbe debuttare in maglia Inter dopo la sosta.

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Questo l'elenco completo dei giocatori convocati da Tuchel per le gare dell'Inghilterra contro Spazia, Repubblica Ceca (andata e ritorno) e Croazia:

PORTIERI - Jordan Pickford, Jason Steele, James Trafford;

DIFENSORI - Trent Alexander-Arnold, Jarrad Branthwaite, Trevoh Chalobah, Marc Guéhi, Lewis Hall, Ezri Konsa, Tino Livramento, Lewis O’Reilly, Jarell Quansah;

CENTROCAMPISTI - Elliot Anderson, Jude Bellingham, Lewis-Skelly, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Declan Rice, Angus Scott;

ATTACCANTI - Dominic Calvert-Lewin, Eberechi Eze, Anthony Gordon, Harry Kane, Rio Ngumoha, Marcus Rashford, Morgan Rogers, Bukayo Saka.