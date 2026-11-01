Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Minuti finali di Modena-Mantova, canarini avanti per 1-0. Calcio d'angolo dalla destra per i virgiliani, stacco imperioso di un uomo in maglia rossa, colpo di testa e palla in rete. L'autore del gol? Matteo Spinaccè, entrato in campo a inizio ripresa. Primo centro in Serie B per l'attacante classe 2006 di scuola Inter, tornato a disposizione solamente settimana scorsa dopo i tanti acciacchi fisici che hanno condizionato i primi mesi della sua stagione.

Prima gioia in Serie B

Attaccante dal fisico longilineo, capace di giocare da prima punta ma anche di svariare su tutto il fronte offensivo e dotato di un sinistro molto educato, Spinaccè è uno dei tanti giovani che in estate hanno lasciato l'U23 nerazzurra per confrontarsi con il campionato cadetto (come i vari Topalovic, Cocchi e Berenbruch). Dopo il gol contro il Modena il classe 2006 ha espresso tutta la sua gioia: "Sono contento. Ho fatto un un inizio di stagione segnato da diversi infortuni e adesso sto sto iniziando a trovare un po' un po' più di condizione. Il gol lo dedico sicuramente a tutta la squadra, allo staff, al direttore, mi sono stati mi sono stati tutti molto vicino in questi primi mesi dove appunto ho avuto diversi infortuni, diversi acciacchi. Però il gol lo dedicherei a due persone: a mia mamma e mio papà, che oggi sono venuti qui per la prima volta a vedermi in B, quindi penso sia anche un po' destino aver segnato davanti a loro".

Getty Images

La posizione dell'Inter

Ma con quale formula l'Inter ha lasciato partire Spinaccè? L'attaccante classe 2006 si è trasferito al Mantova in prestito con opzione di riscatto e controriscatto a favore dei nerazzurri. Un modo per consentirgli di mettersi alla prova in un campionato più competitivo mantenendolo comunque legato a casa, in attesa di capire i prossimi step della sua carriera. Il club di viale della Liberazione gli ha fatto firmare un contratto valido fino al 30 giugno 2029, altro segnale di grande fiducia. Nel frattempo Spinaccè non dimentica il suo legame con il mondo interista: "Lautaro e Thuram? Ho giocato ho giocato con loro e ho cercato comunque di prendere di prendere un po' degli spunti da loro, anche se loro sono a un livello veramente veramente altissimo. Sono due degli attaccanti più forti in circolazione in tutta Europa ed è stato è stato molto bello avere la fortuna di allenarmi con loro. Certo, ho visto qualcosa, però non voglio paragonarmi a loro".

"Sicuramente la fare la trafila del settore giovanili all'Inter ti apre anche la porta delle nazionali e giocare in nazionale, anche se nelle giovanili, comunque è un'esperienza che ti forma perché giochi con i migliori giocatori in Europa. Le U23? Penso che siano fondamentali in in un certo senso per la formazione dei giovani, per arrivare magari più pronti in un campionato come anche la B. L'U23 l'anno scorso mi ha aiutato".