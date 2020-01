Leonardo Spinazzola è ripartito alle 16 dall’aeroporto di Milano Linate destinazione Roma Fiumicino con un volo Alitalia. Si è conclusa così l’avventura nerazzurra (mai iniziata) per il giocatore della Roma. Le trattative tra i due club, come confermato dai rispettivi agenti, si sono interrotte. Matteo Politano dovrebbe rientrare in serata facendo il percorso inverso e atterrare a Milano in tarda serata.

(Fcinter1908)