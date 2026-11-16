Un record a sorpresa. La Cremonese ha fatto segnare il primato in termini di sponsorizzazioni di maglia nella Serie A 2025/2026, superando anche quelli di top società come Inter, Milan e Juve.

Come riferisce Calcio & Finanza, la Cremonese può contare sull’importante sostegno economico della propria proprietà, riconducibile all’imprenditore Giovanni Arvedi, che nella stagione 2025/26 ha garantito alla società grigiorossa molto importanti in termini di cifre, considerando complessivamente i principali spazi pubblicitari sulle rispettive divise da gioco.

Getty

“Il dato emerge dal bilancio al 30 giugno 2026, consultato da Calcio e Finanza, che evidenzia come il sostegno della proprietà continui a rappresentare un elemento centrale nel modello economico del club lombardo. Una cifra che va tuttavia contestualizzata: per la Cremonese si tratta infatti di una sponsorizzazione riconducibile alla stessa proprietà, considerando che Arvedi controlla il club dal 2007”.

Sponsor di maglia, la Cremonese supera Inter, Milan e Juventus

Secondo Calcio & Finanza, la Cremonese incassa 54,5 milioni dal gruppo Arvedi.

“- Cremonese: 54,5 milioni di euro, da sponsorizzazioni riconducibili principalmente al gruppo Arvedi, dato relativo al 2025/26;- Milan: 46 milioni di euro, considerando front sponsor, back sponsor e sleeve sponsor, con una stima per il 2026/27 che tiene conto dell’incremento dell’accordo con Emirates da 30 a 35 milioni di euro annui;- Inter: 43,5 milioni di euro, considerando gli accordi commerciali per il fronte, il retro e la manica della divisa;- Juventus: 37-39 milioni di euro, considerando anche in questo caso front sponsor, back sponsor e sleeve sponsor".

La differenza tra Cremonese e Inter

“La particolarità del caso Cremonese riguarda chiaramente la natura dell’accordo: mentre Inter, Milan e Juventus raccolgono queste risorse prevalentemente attraverso partnership con aziende esterne (fatta eccezione per la sponsorizzazione di Jeep della Juventus), il club lombardo beneficia del sostegno commerciale diretto della propria proprietà, che contribuisce in maniera determinante alla struttura dei ricavi societari” spiega Calcio & Finanza.

Getty Images

Lo sponsor tecnico

“Tutta la differenza tra la Cremonese e le tre big si evidenzia infatti nella partnership tecnica. Qui la società grigiorossa incassa 850mila euro a stagione da Acerbis, cifre lontanissime da quelle delle tre big di Serie A. Si va dai 25 milioni di Puma per il Milan ai 28 milioni di Nike per l’Inter e fino agli oltre 40 milioni garantiti da Adidas alla Juventus. Cifre che rendono bene l’idea della distanza tra queste realtà”.