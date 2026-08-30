Dario Srna è rimasto folgorato da Cagliari. Il direttore sportivo dello Shakhtar Donestsk, avversaria dell'Inter in Champions League, ha lasciato grandi ricordi nella città sarda:

"Il Cagliari mi è rimasto nel cuore, ho tanti amici da quella esperienza e Barella è uno di questi. Un posto bellissimo, tifosi straordinari: sarà sempre nel mio cuore. Pisacane è un allenatore serio, il futuro. Vedrò la partita con l'Inter, non sarà facile per loro giocare in Sardegna. Mi aspetto una grande partita", ha detto a Sportitalia. "Se gli chiederò un report sull'Inter? Sì, dopo la partita".