A Londra con il proprietario del Milan, Gerry Cardinale , Zlatan Ibrahimovic per il Business of Football Summit del Financial Times, ha parlato tra le altre cose del tema stadio. Queste le parole dell'ex attaccante rossonero, oggi dirigente del club. «Penso che mancherò più io a San Siro di quanto San Siro mancherà a me», ha scherzato.

«Ho tanti ricordi lì, è uno stadio storico ma in tutto c’è un nuovo inizio. Ci sono modi moderni di fare le cose e con un impianto nuovo puoi farlo. E poi il Milan non è proprietario di San Siro e ha bisogno di uno stadio che sia suo: sarà una cosa enorme, soprattutto per i tifosi. E sarà importante anche dal punto di vista economico», ha aggiunto in un secondo momento.