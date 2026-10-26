Mano pesante del Giudice Sportivo dopo l’espulsione in Napoli-Roma: 10mila euro di multa per il tecnico, sanzionato anche per quanto accaduto negli spogliatoi
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La Lega Serie A ha diramato un comunicato ufficiale con le decisioni del Giudice Sportivo inerenti l'8^ giornata di Serie A, conclusosi ieri sera con il successo del Milan a Udine.
Mano pesante nei confronti di Massimiliano Allegri, espulso nella sfida tra Napoli e Roma e squalificato per due giornate: il tecnico livornese salterà la partita di domenica prossima all’Allianz Stadium contro la Juventus.
Squalifica Allegri, il comunicato ufficiale"SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00 ALLEGRI Massimiliano (Napoli): per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un'espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l'ultima dai collaboratori della Procura federale".
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