Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto a Dazn prima di Inter-Fiorentina, Andrea Stramaccioni si è voluto sbilanciare su Carlos Augusto:

Getty

"Sotto gli occhi di tutti l'importanza di Carlos Augusto, considerato il dodicesimo uomo ma che sta dando un contributo incredibile. Quando è stato titolare ha fatto 4 gol tra campionato e Champions, apporto difensivo ed offensivo, personalità, ha tantissime qualità, repertorio di gol fatti in maniera differente.

Getty Images

Questo è anche un messaggio per il nostro amico Carlo Ancelotti: mi sbilancio, Carlos Augusto merita la convocazione nel Brasile per le partite contro Giappone e Singapore per la prossima sosta Nazionali. Ha fatto il Mondiale con due terzini un po' su con l'età, Carlos Augusto può essere il futuro della fascia sinistra del Brasile"