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Durante la trasmissione radiofonica Tutti Convocati, l'opinionista Andrea Stramaccioni ha detto la sua sul lavoro fin qua di Mancini

"Il ct in 15 gg ha dato 5 serate libere, è stato un ritiro alla Mancini che ha la capacità di tenere il gruppo leggero da un punto di vista mentale, lo ha fatto dopo il Belgio. Un ritiro lungo, pesante per tutti, ma secondo me nel nostro caso ha fatto bene."

DAZN

"Mi sono un po' arrabbiato personalmente quando dopo aver lanciato Romano, travolto nel disastro generale della squadra è stato messo all'indice da quelli che si riempiono la bocca con largo ai giovani. Io apprezzo il coraggio di Mancini di lanciare i giocatori"