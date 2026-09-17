Lo scudetto può essere un obiettivo reale?"Chi conosce Roma lo sa. L’entusiasmo che si sta generando è sano e trascina. Ero all’Olimpico contro l’Atalanta... e quando l’ambiente è in quelle condizioni la squadra viene trascinata e tutto diventa possibile. Il reale obiettivo della Roma secondo me è rimanere fra le prime quattro del campionato e dare continuità alla Champions. Poi parla sempre il campo ed è lecito sognare".

Dybala-Malen o Lautaro-Thuram, quale coppia preferisce?"Coppie diverse, il giocatore più creativo della serie A, Dybala, a inventare alle spalle di un giocatore veloce che vive sul filo del fuorigioco come Malen. Lato Inter una coppia con due punte che giocano sempre in combinazione, l’una per l’altra, come Lautaro e Thuram. L’argentino con Chivu fa spesso il rifinitore e lascia più libero di svariare il francese. E non dimenticare il valore di Esposito che ha caratteristiche ancora diverse".