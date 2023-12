Stramaccioni: “Inter giocherà sapendo risultato Juve. Samardzic motivato. Thuram? L’acquisto top”

«Per non uscire con un ko dal Meazza, due macro-premesse: bisogna disputare una partita perfetta e serve che l’Inter conceda qualcosa dal punto di vista dell’intensità mentale, come già successo con Sassuolo e Bologna. Non dimentichiamo che il gruppo di Inzaghi giocherà come a Napoli conoscendo già il risultato della Juventus, un aspetto non da poco a livello psicologico».