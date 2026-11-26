Due rigori segnati e una prova da 'piccolo Calha': il croato si prende la regia dell'Inter. E per il futuro del turco potrebbero aprirsi nuovi scenari
VIDEO FCIN1908 / Agente Carlos Augusto: "Nuovo status meritato! Ora nessuno può fare a meno di lui"
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Con una linguaccia. Così Petar Sucic ha esultato dopo il gol, ma non solo.
“Ha risposto con una sonora linguaccia a tutti coloro che dopo l'infortunio patito da Calhanoglu a Bergamo già si strappavano le vesti - evidenzia La Gazzetta dello Sport -, interrogandosi su quale fosse l'interprete migliore a cui affidare il compito delicatissimo di sostituire Hakan in regia”.
80 palloni toccati, il 91% di passaggi riusciti, 6 contrasti duri e dribbling solo riusciti contro lo Stoccarda: i numeri parlano chiaro e confermano il ruolo di leader del croato.
E ora il futuro di Calhanoglu può cambiare...
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