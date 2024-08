Intervenuto ai microfoni del Corriere di Torino, Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha parlato così della situazione in casa Juventus: «Sono sorpreso, lo ammetto. E non in positivo. Non credevo di vedere questa Juve all’esordio in campionato. So bene che c’è ancora tempo, ma pensavo che i piani fossero ben definiti da subito. E invece no. È pur vero che c’è ancora tempo… Per fortuna l’avvio di campionato è piuttosto morbido, perché dopo il Como affronteremo il Verona. È una cosa positiva, in attesa degli ultimi rinforzi».