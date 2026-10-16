GUARRO e PACE EP26: Lautaro, l'errore è Inter-Parma. E Chivu non fu ascoltato quando...

Marco Tardelli, calciatore ed ex allenatore, nel suo commento del turno di Champions League sulle colonne de La Stampa ha analizzato le responsabilità nelle varie sconfitte. Questo il suo punto di vista:

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“Non credo che le nostre squadre nella Champions siano rimaste sconfitte perché non sono state troppo offensive, ma solo perché non sono capaci nella fase difensiva. Se l’Inter domina il nostro campionato e riesce a prendere quattro goal in casa contro il Bruges non è colpa della fase offensiva.

Così come il Como, come la Roma ed il Napoli. Prendiamo la Roma, ha fallito clamorosamente nella fase difensiva subendo goal su palla inattiva. Il Napoli ha costruito molte occasioni e ha giocato una partita ad ottimi livelli, ma la difesa disorganizzata che lo ha portato alla sconfitta, fin troppo pesante. Il Como, per esempio, si basa molto sulla fase offensiva ma è anche una delle poche squadre che in A prende pochi goal e questo dipende dall’equilibrio che Fabregas riesce a dare in tutte le fasi della gara. Ci hanno sollevato ieri le vittorie esterne di Milan - che talento Cisse - e Juve in Europa League, oltre a quella dell’Atalanta in Conference.