Intervenuto su La Stampa, Marco Tardelli ha fatto il punto della situazione sulle italiane in Champions League: due successi e due pareggi (contro City e PSG), un bottino decisamente positivo:

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"Mercoledì si è chiuso il capitolo Champions League, iniziato con il solito brillante Como, sempre più convincente e determinato. Corsa, fisicità, qualità ed equilibrio fra i reparti. Non è più solo Nico Paz, ma una squadra piena di talenti ed il terzo posto in classifica lo dimostra. Purtroppo il Napoli non è riuscito a portare a casa la vittoria che, per me, avrebbe meritato e così rimane in difficoltà per il prosieguo: sembra però essere in crescita e se Hojlund avesse in campionato il rendimento internazionale sarebbe un’altra storia. Anche l’Inter di Lautaro, in goal al suo ingresso in campo, è in posizione abbastanza serena, ma come si sa nel calcio mai mollare.

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I nerazzurri hanno ancora una volta dimostrato di avere tutto per puntare alla finale. Posseggono quantità e qualità come poche altre squadre e, soprattutto con Pio Esposito, i goal non mancheranno. Ma la squadra che più mi diverte seguire, in questo momento, è la Roma. Bella da vedere, gioca sempre per vincere pensando che solo la fase offensiva può portarti alla vittoria, anche se purtroppo non sempre è così. Contro il Psg ha mostrato il carattere di Gasperini, giocatori veloci, fantasiosi e di grande personalità. Malen ha dell’incredibile: non era arrivato come un grande campione ma, lo dicono i numeri, probabilmente ha trovato casa e lo sta diventando.