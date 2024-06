“Ho pensato e ripensato a quello che ho visto in Italia-Spagna e all’improvviso tutte le mie certezze, quelle che mi ero costruito sulla nazionale hanno cominciato a traballare tragicamente. Mi è tornata in mente la bella reazione della squadra dopo la svista di Dimarco con l’Albania, era stata esattamente quella giusta, quella di un gruppo che ci crede, che sa di avere le qualità caratteriali e tecniche per ribaltare anche una situazione difficile. Una squadra vera che ha capito il momento e che, a testa alta, ha ricominciato da capo, guidata da giocatori capaci di fare la differenza. Ma, purtroppo, come neve al sole i nostri azzurri contro la Spagna sono spariti, acqua, evaporati. È difficile anche trovare un perché. Un problema fisico? Psicologico per alcuni? Oppure la qualità della rosa non è così entusiasmante come avevamo sperato? Certo è che da questa partita ne usciamo proprio devastati. È vero, abbiamo subito un gol su autorete di Calafiori, ma è anche vero che dobbiamo ringraziare Donnarumma per averci salvato in molteplici occasioni. Ancora una prestazione incolore invece del nostro uomo di fascia, Federico Chiesa, che nei momenti in cui dovrebbe prendere per mano la squadra, latita, non si trova. Notte buia anche per coloro che solitamente tengono in piedi il gioco nei momenti di difficoltà: Jorginho e Barella non sono riusciti infatti ad arginare una Spagna straripante, con i giovani che supportano i “vecchi” e non viceversa. Frattesi, Scamacca, Calafiori hanno una grande opportunità per dimostrare di essere quelli che alcuni di noi pensano”.