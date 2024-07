Tare non ha dubbi: “Questo nuovo acquisto sarà la sorpresa della Serie A!”

Thuram K. sarà la sorpresa del campionato italiano, è un centrocampista completo, ha tutto per diventare di livello top. Faccio i complimenti alla Juve per questo colpo, può crescere molto, è un giocatore moderno che fa tutte le fasi in maniera eccellente. Può diventare un punto di riferimento nella Juve di Motta. Lui e Rabiot sono due giocatori completamente diversi, tecnicamente Thuram ha risorse importanti.

Chiesa è un campione, uno dei migliori italiani in circolazione. Contano molto i piani del club, se non fa parte dei piani, giusto prendere in considerazione le offerte. Io lo prenderei sempre in considerazione il fatto di avere in rosa uno come Chiesa, nel calcio di oggi mancano i giocatori che saltano l’uomo come lui, con la sua gamba importante. Bisogna sapere bene da vicino i piani del club. La stagione sarà lunga, questo è importante, la rosa deve essere larga: contano tutto i piani del club.

Adeyemi o Sancho? Il secondo ha più gamba, tutti e due sono imprevedibili. Fanno parte di quei giocatori che creano superiorità numerica, quei giocatori che mancano nel calcio moderno. Sancho ha un carattere un pochino più difficile, ma a me piace tanto. Lui ai livelli del Dortmund era veramente un campione, io preferirei lui.

Soulé alla Roma? Da capire lo storico di Dybala, ha sempre avuto quei 6/7 infortuni l’anno. La Roma è una società ambiziosa che deve giocare una lunga stagione, la rosa deve essere larga. Soulé ha le caratteristiche per sostituire anche l’argentino se necessario.

Vero colpo del Napoli in panchina? Penso di sì, non penso potessero fare scelta migliore. È un trascinatore, ricordo una chiacchierata che feci con Parolo dopo l’Europeo, mi ha detto che è qualcosa di unico per come trascina, dà motivazioni giuste nei momenti giusti e chiede tanto a tutti, in primis a se stesso. Il Napoli può essere una delle candidate a vincere lo scudetto con questo entusiasmo e Conte. Prima si scioglie il nodo Osimhen, meglio è per tutti quanti.

Osimhen? Dipende dagli accordi tra le parti. Penso che non sarà facile, soprattutto vedendo la situazione del calcio europeo. Ho sentito del PSG e di club arabi, non so se andrà a buon fine, penso che se Osimhen rimane al Napoli con Conte può diventare un'arma in più. Altrimenti se partirà e arriverà Lukaku, lo farà solo perché c'è Conte in panchina. Prima si risolve la questione e meglio è per tutti, il nodo attaccante va risolto”, le sue parole.