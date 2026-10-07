Tegola pesantissima per il Club Brugge verso la sfida contro l'Inter di Champions League in programma martedì prossimo. 

Alessandro Cosattini
Ludi

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Tegola pesantissima per il Club Brugge verso la sfida contro l'Inter di Champions League in programma martedì prossimo. Come riportato da voetbalkrant.com, infatti, il club dovrà fare a meno di Joel Ordonez per i prossimi mesi.

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Il difensore ecuadoriano, che non ha ancora disputato una partita in questa stagione, resterà indisponibile più a lungo del previsto. A causa di un intervento chirurgico al piede, il suo rientro è previsto verso la fine di dicembre.

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