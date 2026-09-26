Gianfranco Teotino, noto giornalista, a Sky Sport si è espresso duramente sulla Nazionale del ct Roberto Mancini dopo il ko di ieri.
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Gianfranco Teotino, noto giornalista, a Sky Sport si è espresso duramente sulla Nazionale del ct Roberto Mancini dopo il ko di ieri.
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“Non vogliamo renderci conto noi che siamo scarsissimi in difesa. Nonostante in porta ci sia il migliore al mondo, ma dobbiamo migliorare dietro. A me i due attaccanti contro il Belgio non sono dispiaciuti, ovvero Pio Esposito e Kean. Io ripartirei da loro con un 4-4-2, visto che non ci sono ali da tridente”, ha detto il giornalista.
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