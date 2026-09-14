VIDEO / Marotta: "FIGC? Malagò autorevole e competente, era necessario uno così. La Serie A..."

"Non ho paura di decadere da presidente della Federcalcio". Lo ha detto il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, intervenendo a 'La Politica nel Pallone', su Rai Gr Parlamento, a proposito del caso del suo mancato tesseramento Figc, per il quale la procura generale dello Sport presso il Coni ha respinto la richiesta di archiviazione della procura federcalcio, chiedendo ulteriori chiarimenti.

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"Io sono assolutamente sereno, sono un signore abituato da molti anni ad avere qualcuno che vuole sovvertire le dinamiche di consenso popolare - ha aggiunto Malagò -. Non è la prima volta: c'è stato un chiaro tentativo di andare al commissariamento e non si poteva fare, poi gli ostacoli del pantouflage e ora c'è questa nuova puntata....C'è una precisa logica dietro tutto questo, ma io resto sereno".

Dalla Giunta Coni di domani - al cui ordine del giorno non compare la questione elezioni Figc - dice di "non aspettarsi nulla", mentre sul ruolo di Diana Bianchedi quale capodelagazione della nazionale specifica "come ci siano moltissime rappresentazioni e persone che hanno ruoli ben più coinvolgenti nell'organizzazione del sistema sportivo, sarebbe stupefacente se non si potesse concretizzare questa cosa".

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Infine sulla scadenza di ottobre per gli stadi di Euro 2032: "E' un'ipotesi che possa slittare quella deadline. Sentiamo quotidianamente l'Uefa e i rapporti sono idilliaci. Abbiamo rispettato il primo traguardo e ora gli uffici lavorano sulle seconde valutazioni. Oggi siamo a 14 settembre, magari da qui al 30 qualche considerazione potrà esserci".