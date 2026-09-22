VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?

Per la sua prima convocazione alla guida dei Bleus, Zinédine Zidane ha rotto con il passato, escludendo diversi giocatori chiave dell'era Didier Deschamps. Parla proprio di questo RMC Sport e tra i giocatori che l'ex giocatore non ha convocato c'è pure Thuram.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Se da un lato ha convocato diversi esordienti, dall'altro il nuovo commissario tecnico della nazionale francese ha anche compiuto alcune scelte audaci, in linea con la sua logica di apertura, spiega il sito sportivo francese.

"In pratica ha messo da parte un'intera squadra e ha cambiato quindi ben 11 giocatori tra quelli convocati dal suo predecessore per il Mondiale negli States. Se Saliba, fermo per un infortunio di lunga durata, e Aurélien Tchouaméni, non ancora in piena forma con il Real, rappresentano un caso a parte, le altre esclusioni costituiscono scelte significative", spiega ancora RMC.

Tra chi non è stato convocato c'è proprio l'interista (Zidane ha convocato invece Diouf) e di lui si legge: "Meno prevedibilmente il ct ha lasciato fuori Marcus Thuram. Giocatore fedele a Deschamps, l'attaccante dell'Inter sta pagando il prezzo della sua evidente inefficacia con la maglia francese (solo tre gol in 32 presenze)? O si trova ad affrontare una nuova concorrenza da parte di Esteban Lepaul del Rennes, capocannoniere della Ligue 1 la scorsa stagione?", la domanda che il sito si pone.

(Fonte: RMC Sport)