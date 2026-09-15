A Skysport, a commentare la partita dell'Inter contro l'Udinese c'era anche Gianfranco Teotino. Queste le parole del giornalista rispetto a quanto successo a San Siro: «Differenza tecnica e in panchina. La squadra nerazzurra va un po' in confusione all'inizio, poi hanno preso le distanze tra di loro, poi si sono trovati, si sono sistemati. Ma è la terza partita consecutiva che l'Inter va sotto di due gol ma la facilità con cui, almeno in Italia, riesce a ribaltare le partite ti dice che l'Inter è superiore tecnicamente».

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Non a Thuram l'MVP

Quando gli è stato chiesto della gara di, Teotino ha sottolineato: «Fa la differenza, è un trascinatore, un leader in campo che manca in questo momento ad alcune rivali dell'Inter. Stasera prestazione superba rispetto ad altre prestazione. Ingiustizia clamorosa dare a il premio di migliore in campo perché secondo me è stato Barella».

In generale sulla Serie A il giornalista ha espresso un giudizio che arriva dalle prime quattro giornate disputate: «Stiamo vedendo un livello diverso, si è alzata l'intensità del ritmo, anche per gli arbitraggi diversi, ma è cambiato l'approccio delle squadre in campo. Si gioca a calcio più a viso aperto e questo favorisce ulteriormente chi ha più qualità».

(Fonte: SS24)