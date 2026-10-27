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In assenza di capitan Lautaro, l'Inter si è affidata a un altro trascinatore: Marcus Thuram. L'attaccante francese è stato il protagonista assoluto del mese di ottobre: gol, rigori guadagnati, prestazioni da leader. Un momento di forma strepitoso per il numero 9, che si è caricato la squadra sulle spalle "sgravando" di responsabilità i compagni di reparto Esposito e Bonny.

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Il prossimo passo, ora, è riconquistare la Francia: Thuram, infatti, non ha fatto parte della prima lista dei convocati del nuovo ct Zidane, e punta ora a rientrare nel giro della Nazionale. Un obiettivo quanto mai realizzabile, a maggior ragione vedendo il suo rendimento recente.