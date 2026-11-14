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Pio Esposito è finito sulla bocca di tutti per i due gol in Italia-Francia. Sorprende, ma non più come all’inizio. Perché le sue doti e le sue prestazioni cominciano già a essere un’abitudine per i tifosi dell’Inter e della nazionale.

Luca Toni, l'attaccante italiano che più gli somiglia, lo incorona nell’intervista concessa oggi a La Repubblica: «Pio Esposito parla coi gol, ma mi piacciono anche la sua umiltà, il suo carattere e la sua voglia di migliorare. È forte, in tutti i sensi».

Contro la Francia ha segnato una doppietta liberatoria: prima ha pareggiato il gol di Olise, poi dal dischetto è riuscito a dimenticare il maledetto rigore di Zenica. Ora davvero tutti conoscono il ventunenne di Castellammare di Stabia, sia in Italia, dove lo hanno ammirato in tv in otto milioni, sia nel mondo.