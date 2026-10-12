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La sesta giornata di Serie A si chiude con Torino-Udinese, di seguito le formazioni ufficiali del match. Fuori Vlasic nei padroni di casa: c'è Oristanio alle spalle di Adams e Simeone, in difesa Rodriguez dal 1' e a centrocampo c'è Braganca. Negli ospiti panchina per Davis, non al 100%: gioca Unai Gomez falso nove, con Ekkelenkamp e Chakvetadze a supporto. Panchina per Alaba e anche per Miller, c'è Zarraga al suo posto a centrocampo.

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TORINO - Perri; Comuzzo, Coco, Rodriguez; Belghali, Bragança, Mandragora, Cacciamani; Oristanio; Adams, Simeone.

UDINESE - Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Gomez.