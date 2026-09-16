Piero Torri, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport Roma per parlare di Roma-Inter, big-match della quinta giornata di Serie A:

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Getty Images"Per me una grande squadra non si adatta mai agli avversari ma impone sempre il suo modo di giocare. Pisilli trequartista dietro Dybala e Malen può essere una mossa per provare a sorprendere l'Inter, ma secondo me la squadra è abituata a giocare in una certa maniera. Mi sembra che tutti e quattro i centrocampisti stiano abbastanza bene quindi si potrebbe fare.

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Però ho l'impressione che Gasp non sia di questa idea, penso possa andare sempre con l'1-2 o il 2-1 in attacco per mettere in imbarazzo la difesa dell'Inter che così solida non è. In ripartenza l'Inter può farti davvero male. Penso che Gasperini voglia andare più a fare male all'Inter piuttosto che pensare a non farsi male. E' giusto che in una squadra forte ci siano più ballottaggi in più reparti, quando c'è competitività all'interno della squadra è un bene per tutti. Spero che gli argentini tornino sani e salvi dagli impegni in Nazionale, anzi menomale che non si sono ricordati di Dybala...".

(Forzaroma.info)