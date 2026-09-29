Il giocatore più forte di tutti i tempi secondo Francesco Totti: Diego Maradona davanti a tutti, poi un interista.
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Il giocatore più forte di tutti i tempi secondo Francesco Totti. Non ha dubbi l’ex numero 10 e capitano della Roma, che fa il nome di Diego Armando Maradona. Ma subito alle sue spalle c’è un interista per Totti, non Lionel Messi e nemmeno Cristiano Ronaldo.
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“Ronaldo il Fenomeno? Per me dopo Maradona era il più forte di tutti i tempi. L’unico dispiacere è stato non poterci giocare insieme, sarebbe stato un sogno”, aveva detto a Betsson Sport.
Per poi aggiungere in questi giorni al Corriere dello Sport: “Il compagno che avrei voluto avere e che non ho mai avuto? Ronaldo. Avrà segnato 500 gol, ma con me ne avrebbe segnati il triplo. Io mi sarei messo dietro a fargli assist, avremmo giocato a occhi chiusi".
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