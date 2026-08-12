Intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo, Ugo Trani, giornalista, ha parlato anche di Luis Henrique, in ottica Roma:

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"Mora? Ieri sera mi hanno detto che era praticamente fatta. Per la Roma la formula è vantaggiosa, un prestito con diritto/obbligo di riscatto. La Roma può prendere Luis Henrique ma se ne parlerà a fine mercato. Se la Roma offre 28 milioni all'Inter il giocatore non dirà mai di no. Non è un fenomeno, a Milano stanno già con le bottiglie di champagne. Ma non scherziamo.

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Se alla fine del mercato lo prendi in prestito con diritto allora si può fare. Per ora lo escludiamo, dietro queste notizie ci sono interessi enormi. Tra Fofana, Endrick e Luis Henrique - che sono della stessa agenzia - lui è il più scarso ed è l'unico che non vuole venire? In quel ruolo poi è meglio prendere Cacciamani che sa fare due ruoli, è italiano e giovane. Capirei Luis Henrique solo se fosse la chiave per avere Endrick a Roma. Per l'attacco c'è un altro nome che non sappiamo, un giocatore che può giocare sia a destra che a sinistra"

(forzaroma.info)