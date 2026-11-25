Dopo la paura, tanta voglia di vivere, giocare e ritornare a segnare: Yael Trepy, attaccante francese del Cagliari, a metà agosto aveva rischiato di annegare in un giorno di vacanza in una villa vicino a Baja Sardinia, in Gallura. Poi la terapia intensiva, il coma farmacologico, il risveglio.

Da alcune settimane è di nuovo nel gruppo ed è tornato in campo con la Lazio. E ha pure rischiato di fare gol. Questo pomeriggio ha ricevuto il premio Ussi per la rete dell'esordio nello scorso campionato a Cremona.

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"Non era sicuramente la mia ora - ha detto a margine della consegna del riconoscimento - tante le persone che hanno pregato per me, che hanno voluto che io non fuggissi da questo mondo. Ci penso ancora, sì. Però ormai è una cosa che è passata". I messaggi più belli? "Quelli di mio fratello - ha ricordato - e del mister: lui (Pisacane è stato in coma a 14 anni per la sindrome di Guillain-Barré, ndr) sa come ci si sente e mi ha detto di non mollare. Ma tutti mi sono stati vicini: la società, i compagni, i tifosi. Con i tifosi ora sento che c'è un legame speciale".

Il ritorno in campo e il gol

Il miglior premio è stato il ritorno sul prato all'Olimpico:

"Il campo mi era mancato tanto - ha osservato - perché diciamo che il calcio è la mia vita, è il mio mestiere e stare fuori per tanti mesi è stata dura. Forse ho scoperto qualcosa di me che non conoscevo, non entro nel dettaglio".

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Adesso è pronto anche a segnare:

"Mi sento sempre meglio - ha spiegato - Poi ovviamente ci saranno altre partite per continuare a crescere. È ovvio che a ogni partita penso al gol, però questo è un obiettivo più personale che per il gruppo".

Trepy su Cagliari-Milan

Magari potrebbe accadere lunedì con il Milan:

"Dobbiamo affrontare questo impegno come con le altre squadre, sempre per vincere anche perché giochiamo in casa - ha sostenuto - la differenza di punti con le altre grandi non si è sentita: possiamo giocarcela".