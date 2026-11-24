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Il giornalista Riccardo Trevisani, durante Fontana di Trevi, ha parlato del cambio di strategia nel post partita del tecnico dell'Inter Chivu:

L'Inter gioca a calcio, quella di Chivu come quella di Inzaghi. Poi si disconnette. Chivu ha voluto Jones, Inzaghi ha voluto Arnautovic: tutti sbagliano. Ma perché non si discute mai di chi va in campo?

L'Inter a Bergamo aveva vinto prima ancora di andare in campo. L'ha vinta sul 2-0, poi sul 3-1, poi sul 4-2... E non l'ha vinta. E noi parliamo di tattica.

Chivu ha cambiato strategia. Dopo aver sempre detto “poverini, poverini”, dopo averli sempre protetti, domenica l'ho visto parecchio incazzato per l'atteggiamento. Spero e penso, per il bene dell'Inter, che faccia presente questo suo rammarico ai giocatori. Perché, se c'è una cosa di cui abbiamo la percezione, è che raramente i giocatori dell'Inter si sentano minacciati da chicchessia. Li vedi belli sereni in campo. La prova è quando, a forza di errori, invece di arrivare secondo arrivi quarto.

L'Inter deve guardarsi dentro e trovare delle soluzioni. Detto che la difesa è meno consistente, io rimetterei Bisseck titolare. Il portiere non fa stare tranquillo nessuno: la difesa, Chivu, i tifosi. C'è una serie di problematiche da risolvere. Anche l'allenatore non è esente da responsabilità, ma hai preso quattro gol dall'Atalanta, che non segnava nemmeno con le mani».