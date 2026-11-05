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Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani ha parlato così del Como dopo la vittoria storica in Champions col Lens:

"La Roma ha fatto degli errori in Champions che il Como non ha fatto e quindi ha un vantaggio notevolissimo. Il Como ha un allenatore fortissimo, ha uno dei pochi allenatori del campionato di cui ho la stessa considerazione che ho di Gasperini, un genio, formidabile, anche in proporzione più forte.

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La sensazione mia è che Fabregas sia il terzo erede di Guardiola e Luis Henrique, un allenatore fuori scala, supportato e aiutato da una società che si muove come lui dice e desidera. Fabregas è arrivato e ha costruito insieme dall'inizio, Gasperini se l'è dovuta conquistare lottando. Fabregas non è al Como da un anno"