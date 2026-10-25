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Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani ha commentato così le parole di Allegri contro la Roma dopo il pareggio di ieri:

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"Gli uffici stampa che proliferano dell'allenatore del Napoli possono anche smentire ma l'ha detto ed è una frase che va analizzata. Di sicuro non può essere condivisibile sulla simulazione di Beukema che è grossa e malfatta e tale resta. E Dio benedica Orsato e la nuova linea che sta uccidendo i simulatori e le perdite di tempo. Chi vuole bene al calcio odia i simulatori e quelli che provano a fare delle porcherie, addirittura Beukema si è tuffato, poi si è rialzato e poi si è rituffato per un colpo che fatica a tirare giù un bambino. Tutti in campo ci provano e meno ci provano meglio è.

Partendo da un episodio su cui non aveva ragione, Allegri perde la testa e tira in mezzo il Milan 2025-2026, una squadra che aveva 11 punti di vantaggio sul quinto posto a due mesi e mezzo dalla fine del campionato, era più vicino al primo posto che al quarto. Il Milan non va in Champions e chiude con la ciliegina di perdere in casa con il Cagliari salvo e che venerdì faceva la grigliata quando gli bastava pareggiare e parla della Roma che peraltro è arrivata terza.

Vincendo col Cagliari sarebbe arrivato quarto al posto del Como, non della Roma. Prendo in prestito le parole di Allegri: dopo 25 anni ci sta che uno possa non essere lucido, gli è mancata completamente la lucidità, sia nei campi sia nelle dichiarazioni finali che sono completamente sbagliate e stravolgono la realtà. Forse più che degli arbitri e della Roma mi preoccuperei più di dare un gioco ad una squadra che ne ha poco"