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A Radio Manà Manà Sport, Angelo Mangiante ha voluto sottolineare un aspetto della Roma, ossia la difesa che, al momento, è il punto di forza della squadra di Gasperini avendo subito solo tre gol in sette partite, due dei quali contro l'Inter di Lautaro Martinez.

Ecco cosa ne pensa Mangiante. "Mancini ha fatto due panchine di fila, non ha fiatato, è stato tranquillo perché Gasperini lo sta gestendo. Mancini è stato abituato a giocarle tutte e a finire a pezzi la stagione, ha avuto la pubalgia l'anno scorso e quest'anno Gasperini lo sta gestendo avendo Balerdi e Ghilardi. Un parco difensivo così ampio nella Roma, anche con i cambi, non lo vedevo dall'anno dello scudetto.

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Allora c'erano tre giganti, Samuel, Zago e Zebina che soffiò il posto da titolare ad Aldair. Capello, ad un certo punto, non si fece problemi a cambiare le gerarchie mettendo dentro Zebina al posto di un totem come Aldair, gli piaceva la cattiveria di Zebina. Quando entra Balerdi non scende mai il livello, Ghilardi sta migliorando, può giocare centrodestra o centrosinistra, è molto forte, è un giocatore moderno"