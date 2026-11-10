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Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato della forza dell'Inter e dei punti che potrebbe fare

Come giocherebbe l'Inter domani la partita Scudetto contro una big o una squadra forte di Champions League? Ma io ti dico che quelli di ieri in campo ne vanno nove forse dieci. La cosa che voglio dire è che Inzaghi pur avendo finito in tragedia a Monaco di Baviera ha lasciato una squadra, un messaggio, un lavoro dei titoli che questa squadra addosso ce li ha. Chivu ha messo le sue cose e l'insieme del tutto ha fatto l'ottima Inter dell'anno scorso e anche quella di quest'anno. Io penso che siano cambiate il modo di aggredire, il fatto di cercare molto spesso Pio che l'anno scorso giocava comunque meno partite. Col Como è diventata Inter Monza, lo vedi proprio. Dritti su, dritti su. Quindi ci sono delle differenze. Inzaghi ha lasciato un Inter a un livello molto più alto di dove l'ha preso.

L'Inter ha fatto 9-1-1 con metà di questo 9-1-1 senza Lautaro Martinez. Cioè nel senso proprio quando parlo di cento punti e di ingiocabilità mkhitaryaniana parlo esattamente di questo, cioè può mancare qualcuno in mezzo, puoi non aver avuto Curtis Jones, Stones non pervenuto, Spence è arrivato in ritardo. Luis Henrique si è fatto male. Lautaro non c'è stato per un mese e mezzo, un mese. 9-1-1. E non è la polizia americana. 28 punti in 11 partite. Secondo me con questo tipo di gioco onestamente io credo che possa vincere quasi tutte le partite. Poi non sarà così perché si faranno male altri giocatori fondamentali eccetera eccetera. L'Inter per come sta andando dall'anno scorso e secondo me quest'anno in Champions League a parte Feyenoord, c'è la possibilità, per il livello del calcio italiano e perché l'Inter non si sta esprimendo benissimo in Europa negli ultimi 15 mesi, c'è rischio che l'Inter a febbraio-marzo sia di nuovo uscita e quindi avrebbe poi marzo, aprile, maggio, giugno. Io non so, per me non si può scendere sotto i 90 punti. Non vedo uno scenario.