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Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani ha commentato così la sconfitta dell'Inter contro il Club Brugge in Champions League:

Getty Images

"Tra il Bruges che è una buona squadra, gioca bene e ha buoni giocatori e il Bruges che va a San Siro e fa 4 gol c'è una bella differenza. L'Inter ha sbagliato la partita, ha sbagliato l'approccio, come spesso capita è una squadra che tende a sottovalutare l'avversario in maniera incredibile. 0-2 con l'Udinese, 0-2 con la Roma, 0-2 col Napoli, sotto 1-3 col Bruges.

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Ci sono delle situazioni da studiare a livello psicologico che si trascinano dietro nel tempo, sono errori di atteggiamento. Vedo una squadra che ogni tanto fa qualche km in meno del previsto. Non me la prendo con Chivu, anzi, l'idea di giocare spavaldo va bene ed è un bell'insegnamento perché da oltre 15 anni, da Guardiola in avanti, ci stanno dicendo che in Europa vince chi gioca a pallone"