Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter è tornata alla vittoria in campionato in maniera piuttosto pesante. I tre punti conquistati contro il Como hanno un sapore particolare, perché figli anche di una prestazione di altissimo livello. Ne ha parlato Riccardo Trevisani negli studi di Sport Mediaset:

Getty Images

"Chivu ha lavorato sugli approcci sbagliati e tutta la squadra si è resa conto del problema. C'è stato un eccesso di critica nei confronti di Chivu, ci si era dimenticati della miglior media e del lavoro fatto. L'Inter ieri ha fatto una partita grandiosa, non dimentichiamo contro chi giocava. Ha voluto mandare un grande messaggio nella partita di ieri: può avere dei cali, assenze, ma è la più forte e la candidata principale a vincere lo scudetto. Non dimentichiamo che la partita di ieri l'ha fatta senza Lautaro Martinez".