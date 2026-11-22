Intervenuto a SportMediaset, Riccardo Trevisani ha parlato anche di Inter, sia in ottica mercato sia sulle due prossime partite dei nerazzurri
VIDEO / Samardzic, così ne parlava Trevisani: “Non grande giocatore ma fuoriclasse”
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Intervenuto a SportMediaset, Riccardo Trevisani ha parlato anche di Inter, sia in ottica mercato sia sulle due prossime partite dei nerazzurri:
"Chi da rinnovare per forza tra Thuram e Calha? Il francese è più giovane di qualche anno e quindi rinnoverei prima lui. Come finirà Atalanta-Inter? 1-3 perché l'Inter sta troppo bene per fermarsi davanti ad un'Atalanta in difficoltà. Champions? Difficilmente vincerà la Roma, le altre hanno la possibilità di vincere"
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