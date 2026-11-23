Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto in collegamento con Radio Mana Mana Sport, Riccardo Trevisani, giornalista, ha analizzato così il pareggio di ieri dell'Inter sul campo dell'Atalanta: "Succede che le problematiche restano le stesse di quando vai sotto 2-0: la squadra si distrae della propria grandezza e della propria forza. Ma questo può succederti se sei veramente forte forte 1-2 volte l'anno: qua succede 1-2 volte al mese e non è possibile.

Getty Images

Ho visto svarioni psicologici con Inzaghi, meno ovviamente, però ogni tanto si disunivano e facevano scivoloni pazzeschi: parto dalle 12 sconfitte nel 2023 ma va in finale di Champions. Come fa a fare 12 sconfitte in Serie A e fare la finale: vuol dire che va in distonia col cervello. Questa distonia prosegue anche con Chivu: la squadra gioca meravigliosamente bene e a volte si spegne.

Getty

Una parte del blocco Inter la vedo anche in Nazionale e alterna le stesse cose: mi sembra che il problema, più che accollarlo a Chivu e a Inzaghi, va accollato ai giocatori. Quando le va, le va e l'Inter non è giocabile: quando non le va non le va. L'Inter è consapevole di essere forte e perché ne è consapevole s'addorme: la Roma si convince di poter stare a quel livello e sta sempre a barra dritta. L'Inter mi ha molto deluso".